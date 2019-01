Sopa de almejas Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El caldo de esa sopa se prepara con cabezas y retazo de pescado, luego se mezcla en un recaudo de jitomate con un toque de páprika que puedes sustituir por chile chipotle en polvo. Ingredientes Caldo 2 cabezas de pescado

1 kilo de cola y retazo de pescado

1 cebolla chica entera

1 zanahoria, partida a la mitad

4 hojas de laurel

3 cucharadas de aceite de oliva Sopa 3 dientes de ajo

½ cebolla, partida en trozos

1 poro chico, cortado en 3 trozos

400 gramos de jitomate, pelado, sin semillas y licuado

1 cucharada de páprika

24 almejas, cerradas y lavadas

Sal y pimienta, al gusto

Coloca las piezas de pescado en una olla grande, cubre con agua, lleva al fuego y deja que hierva un par de minutos. Escurre, agrega 3 litros de agua limpia, cebolla entera, zanahoria y laurel. Deja que todo hierva a fuego bajo, mientras retiras la espuma que se forme en la superficie. Cuando el líquido se reduzca a la mitad, apaga y cuela. Desecha los ingredientes sólidos y reserva el caldo. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe el ajo y la cebolla hasta que se hayan dorado ligeramente. Retira y desecha. En el mismo aceite sofríe el jitomate y el poro junto con la páprika hasta que el jitomate cambie de color. 3. Vierte el caldo sobre la mezcla, agrega las almejas y sazona con sal y pimienta. Deja que hierva hasta que las almejas se abran. Retira el poro y sirve la sopa caliente con perejil picado.

