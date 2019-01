Jaibas rellenas Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 6 Conchas de jaiba rellenas de una mezcla de jaiba con jitomate, cebolla, perejil, aceitunas y alcaparras. La mezcla se cubre de pan molido y se hornea hasta que éste se dora. Ingredientes 3 cucharadas de aceite de oliva

4 cucharadas de cebolla finamente picada

2 jitomates, pelados y picados

2 cucharadas de perejil picado

½ kilo de pulpa de jaiba

6 aceitunas, deshuesadas y picadas 1 cucharada de alcaparras, picadas

¼ de cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta, al gusto

¼ de taza de pan molido

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200º centígrados. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente. Agrega el jitomate y cocina durante unos minutos, incorpora el perejil y la jaiba. Reduce el fuego a bajo y deja que todo hierva junto durante 5 minutos. Añade las aceitunas y las alcaparras y sazona con ajo en polvo, sal y pimienta. Cocina durante 3 minutos más. 3. Distribuye la mezcla entre las conchas de jaiba o refractarios individuales y espolvorea con el pan molido. Coloca las jaibas sobre una charola para hornear y hornea hasta sólo hasta que el pan se haya dorado ligeramente.

