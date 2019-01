Ostiones Rockefeller fáciles Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La mejor receta de ostiones Rockefeller y la más fácil que conozco. Ostiones frescos en una mezcla de espinacas y con quesos Parmesano y Manchego gratinados. Ingredientes 1 manojo chico de espinacas, picadas

3 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de cebolla, finamente picada

2 cucharadas de perejil, picado

1 cucharadita de salsa inglesa

¼ de taza de crema

½ cucharadita de sal ¼ de cucharadita de pimienta

24 ostiones frescos

½ taza de pan molido

Queso Manchego, rallado

Queso Parmesano, en polvo

12 conchas de ostiones, bien lavadas Cómo hacerlo 1. Cuece las espinacas al vapor en una cacerola chica, luego agrega la mantequilla, cebolla, pereji, salsa inglesa, crema, sal y pimienta. Cocina un par de minutos más hasta que la cebolla se vea transparente. 2. Distribuye la mitad de la mezcla de espinacas en las 12 conchas, coloca 2 ostiones encima de cada una y cubre con el resto de las espinacas. Espolvorea con pan molido, queso Manchego y queso Parmesano. 3. Coloca las conchas sobre una charola para hornear y hornea hasta que el queso se haya gratinado y la superficie dorado ligeramente, entre 15 y 20 minutos aproximadamente. 4. Sirve de inmediato.

