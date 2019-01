Pescado en salsa bechamel Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 6 Una receta para preparar en cuestión de minutos. El pescado cocido y desmenuzado se mezcla con salsa Bechamel, se espolvorea con queso Manchego y se gratina en el horno. Ingredientes ½ kilo de filetes de pescado blanco

½ cucharadita de sal

1 hoja de laurel

Orégano, al gusto

1 taza de salsa Bechamel (ver nota)

1. Cuece el pescado en agua hirviendo con sal, laurel y orégano, hasta que puedas desmenuzarlo fácilmente con un tenedor. Escurre y reserva el caldo para otro uso. Desmenuza el pescado completamente. 2. Mezcla el pescado con la salsa y colócalo dentro de 6 refractarios individuales; espolvorea con el queso Manchego. Hornea en el horno precalentado a 175º centígrados hasta que el queso se haya gratinado y dorado ligeramente.

