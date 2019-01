Budín azteca de atún Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Un pastel azteca formado con capas de tortilla y un relleno de atún, rajas de chile poblano y queso fresco. Si lo deseas, sustituye el atún por sardinas o pollo desmenuzado. Ingredientes 16 tortillas de maíz, tibias

1 taza de crema

1 taza de leche evaporada

6 chiles poblanos, asados, pelados y en rajitas

½ kilo de jitomate, asado, pelado y licuado

2 latas (170 gramos cada una) de atún, escurrido y desmenuzado

1. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa un refractario para hornear. 2. Asa los jitomates en un comal caliente, pélalos y licúalos con un poco de sal hasta hacerlos puré. 3. Combina la crema con la leche evaporada, pasa las tortillas por la mezcla y forma una primera capa de tortillas en el fondo del refractario, coloca encima un poco de atún, rajas de poblano, unas cucharadas de puré de jitomate y queso. Repite el procedimiento de capas hata terminar con una capa de queso fresco. 4. Hornea durante 30 minutos y sirve caliente.

