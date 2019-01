Relleno de atún para pay o empanadas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Prepara esta receta fácil en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de una mezcla de atún con cebolla, pimiento morrón y crema, perfecta para un pay de hojaldre o empanadas caseras. Ingredientes 2 ½ tazas de atún (170 gramos cada una), escurrido y desmenuzado

½ taza de cebolla, finamente picada

1 taza de morrones en conserva, picados

½ taza de crema fresca

Mezcla el atún con los morrones, cebolla y crema. Sazona con sal y pimienta.

