Camarones en salsa de jitomate y vino blanco Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Los camarones se cocinan en una salsa de jitomate con crema y vino blanco. Esta receta es fácil de preparar y queda lista en cuestión de minutos. Ingredientes 4 cucharadas de mantequilla

1 diente de ajo, machacado

3 cucharadas de cebolla picada

350 gramos de jitomates, cocidos y pelados

1 cucharada de puré de tomate 600 gramos de camarones medianos, pelados y desvenados

5 cucharadas de vino blanco seco

Sal y pimienta, al gusto

5 cucharadas de crema

1. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y acitrona el ajo y la cebolla. 2. Licúa los jitomates junto con el puré de tomate y vierte sobre la cebolla; agrega los camarones y el vino tinto. Sazona con sal y pimienta y cocina hasta que empiece a hervir. 3. Reduce el fuego a bajo, incorpora la crema y cocina hasta que los camarones hayan tomado un tono rosado. 4. Espolvorea con perejil antes de servir y acompaña con arroz al vapor.

