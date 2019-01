Rosca de camarón Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Esta rosca se prepara con una mezcla de huevo, camarón, aceitunas y pimienta. Se sirve adornada con camarones y aderezada con mayonesa. Ingredientes 1 puño de pan molido

8 huevos, separados

1 cucharadita de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

1 ½ barritas (135 gramos) de mantequilla, derretida

1 taza de camarón chico, pelados y picados 1 taza de puré de jitomate

½ taza de chícharos de lata, escurridos

½ taza de aceitunas, picadas

½ lata (90 gramos) de pimiento morrón, escurrido y picado

Sal, al gusto

12 camarones medianos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados. Engrasa un molde de rosca y espolvoréalo con el pan molido. 2. Bate las claras a punto de turrón, incorpora las yemas una a una y agrega la harina, polvo para hornear y mantequilla. 3. Mezcla los camarones picados con el puré de jitomate, chícharo, aceitunas y pimiento morrón. Sazona con sal y mezcla con el huevo. 4. Vierte todo dentro del molde y hornea hasta que se cueza y pase la prueba del palillo, alrededor de 30 minutos. 5. Desmolda y adorna con los camarones cocidos. Sirve y adereza con mayonesa al gusto.

