Pan de pizza fácil Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 15 La masa se prepara en una máquina de hacer pan antes de extenderse. Asegúrate de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Ingredientes 1 taza de agua tibia

¾ cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

345 g de harina

2 cucharaditas de azúcar refinada

2 cucharaditas de levadura seca activa Cómo hacerlo 1. Agrega los ingredientes en el orden sugerido por el fabricante de la máquina. Programa la maquina para que haga la masa. Cuando termine el ciclo, retira la masa. 2. Extiende la masa y colócala sobre una charola redonda engrasada. Deja que repose 10 minutos. Precalienta el horno a 200°C. Distribuye muy bien la salsa para la pizza sobre la masa y luego agrega los ingredientes de tu pizza. Hornea de 15 a 20 minutos o hasta que el pan se haya dorado.

