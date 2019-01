Cupcakes sabor lima-limón Average Ratings from Allrecipes Mexico (10) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Pasteles miniatura con un ligero sabor a lima y limón procedente del refresco. Decora estos cupcakes a tu gusto con betún sabor limón. Ingredientes 1 1/2 tazas de mantequilla

3 tazas de azúcar blanca

5 huevos

2 cucharadas de extracto de limón

3 tazas de harina de trigo

3/4 taza de refresco sabor lima-limón (p. ej. 7-Up®)

Cómo hacerlo

1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Engrasa dos moldes para 12 muffins y coloca adentro capacillos de papel.

2. Bate la mantequilla y el azúcar con la batidora eléctrica hasta que esponje, alrededor de 15 minutos. Incorpora los huevos, uno a la vez, mezclando bien después de cada adición. Añade el extracto de limón y luego la harina, alternando con el refresco. Mezcla sólo hasta incorporar. Pasa cantidades iguales de la masa dentro de los moldecitos.

3. Hornea hasta que se hayan esponjado, entre 20 y 25 minutos. Deja enfriar dentro del molde sobre una rejilla. Una vez fríos, acomódalos en un platón.

