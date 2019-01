Cupcakes rana Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 24 Estos cupcakes en forma de rana son divertidos y fáciles de preparar con harina para pastel y betún comercial. Una receta perfecta para una fiesta infantil de cumpleaños. Ingredientes 1 caja (517 gramos) de harina para pastel de vainilla

1 botecito (453 gramos) de btún para pastel sabor vainilla

6 gotas de colorante vegetal verde, o el necesario

1/4 taza de azúcar verde para decorar

12 malvaviscos blancos

48 minikisses de chocolate oscuro

Cómo hacerlo 1. Prepara los cupcakes de acuerdo a las instrucciones de la caja y deja que se enfríen completamente. 2. Coloca 2/3 del betún dentro de un tazón chico y mezcla con el colorante verde. Embetuna los cupcakes y espolvorea azúcar verde encima. 3. Corta los malvaviscos a la mitad para hacer dos círculos. Sumerge en agua un lado de cada trozo de malvavisco y luego pásalo por el azúcar verde para formar los párpados. Lo blanco serán los ojos. Colócalos sobre los cupcakes. Utiliza un poco de betún blanco para pegar un minikiss en el centro de cada ojo creando la pupila. 4. Mezcla el resto del betún con el colorante rojo para obtener una mezcla de color rosa. Utiliza este beún para dibujar bocas, agujeros de nariz y hasta lenguas en las ranas.

