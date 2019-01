Cupcakes de chocolate cubiertos de caramelo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 15 Estos mini pasteles o cupcakes de chocolate llevan mayonesa en lugar de mantequilla y se cubren con caramelo hecho en casa. Ingredientes 1 taza de azúcar blanca

2 tazas de harina

1/4 taza de cocoa

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 taza de agua

2 cucharadas de mermelada de uva

1 taza de mayonesa

1 cucharadita de vainilla Caramelo 1/4 taza de mantequilla, derretida

1/3 taza de crema half and half

3/4 taza de azúcar morena

1/2 cucharadita de vainilla

1 3/4 tazas de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Engrasa 15 moldecitos para muffin o utiliza capacillos de papel. 2. En un tazón grande, revuelve el azúcar blanca, harina, cocoa y polvo para hornear. Haz un pozo en el centro y ahí vierte el agua, mermelada de uva, mayonesa y 1 cucharadita de vainilla. Bate con una espátula sólo hasta incorporar. Divide la pasta entre los moldecitos. 3. Hornea entre 20 y 25 minutos o hasta que al presionar suavemente la superficie se sienta esponjada. Deja enfriar dentro del molde sobre una rejilla y, una vez fríos, acomódalos en un platón. 4. Caramelo: Coloca la mantequilla, crema half and half y azúcar morena en una cacerola mediana. Deja que hierva mientras mueves constantemente. Retira del fuego e incorpora el azúcar glass y la vainilla. Mezcla y coloca la cacerola en un recipiente con agua con hielo. Bate con una batidora eléctrica hasta que esponje. Unta sobre los cupcakes ya fríos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

