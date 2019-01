Cupcakes de cacahuate Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Estos pasteles miniatura se preparan con crema de cacahuate, azúcar morena (o mascabado) y un poco de vainilla. Decora con betún de chocolate. Ingredientes 2 tazas de azúcar morena

1/2 taza de mantequilla

1 taza de crema de cacahuate

2 huevos

1 1/2 tazas de leche 1 cucharadita de vainilla

2 1/2 tazas de harina

1 cucharadita de bicarbonato

2 cucharaditas de cremor tártaro

1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Engrasa y enharina los moldes para muffins o utiliza capacillos de papel. 2. En un tazón grande, bate el azúcar, mantequilla y crema de cacahuate hasta que esponje. Sin dejar de batir, incorpora los huevos uno por uno, luego la vainilla. 3. Aparte, mezcla la harina, bicarbonato, cremor tártaro y sal. Incorpora a la mezcla anterior, alternando con la leche. Pasa la mezcla a cucharadas dentro de los moldecitos. 4. Hornea de 15 a 20 minutos o hasta que al presionar ligeramente la superficie de los cupcakes ésta regrese a su posición original. Enfría dentro del molde durante por lo menos 10 minutos antes de desmoldar y coloca sobre una rejilla de alambre para que se enfríen completamente.

