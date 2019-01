Pescado al achiote Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una receta fácil para preparar en un abrir y cerrar de ojos. Los filetes de pescado se bañan en una mezcla de achiote y vinagre y se hornean cubiertos de rebanadas de cebolla y jitomate. Ingredientes 1 kilo de pescado, cortado en filetes o rebanadas

1 barra (100 gramos) de pasta de achiote

1 taza de vinagre blanco

1 cebolla, rebanada

1 jitomate, rebanado

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados. 2. Coloca el pescado sobre un trozo grande de papel aluminio y dentro de un molde refractario grande. 3. Disuelve el achiote en el vinagre y vierte sobre el pescado. Sazona con sal y pimienta y coloca encima las rebanadas de cebolla y jitomate. Tapa el molde con papel aluminio y hornea hasta que el pescado pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, entre 15 y 20 minutos. 4. Sirve acompañado de arroz blanco y una ensalada fresca. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.