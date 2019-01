Filetes de pescado estilo italiano Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Los filetes se cuecen sobre una capa de cebolla y alcaparras, luego se bañan en vino blanco y salsa o puré de jitomate sazonado. Una receta muy sencilla y sabrosa. Ingredientes 4 cucharadas de aceite de oliva

4 dientes de ajo, machacados

10 alcaparras, picadas

1 kilo de filetes de pescado lenguado o robalo

¼ de taza de vino blanco seco

6 cucharadas de salsa de jitomate o puré de jitomate sazonado

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríe el ajo y las alcaparras durante un par de minutos. Coloca encima los filetes de pescado, tapa bien y cocina a fuego medio-bajo durante 5 minutos. 2. Destapa, agrega el vino y sazona con sal y pimienta; cocina hasta que el vino se haya evaporado. Agrega la salsa de jitomate y deja que todo hierva hasta que el pescado pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor. 3. Sirve con una guarnición de verduras al vapor.

