Filete de pescado a la italiana Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 En esta receta los filetes de lenguado se fríen, se bañan en una salsa de jitomate con calabacitas y se gratinan con queso parmesano. Ingredientes 4 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla mediana, picada

250 gramos de jitomate, picados

1 cucharada de puré de tomate

½ cucharadita de albahaca, seca

4 calabacitas, rebanadas Sal y pimienta, al gusto

1 taza de harina

4 filetes de lenguado

2 cucharadas de mantequilla

1. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio. Agrega la cebolla y cocina hasta que se vea transparente, luego incorpora el jitomate, puré y albahaca. Tapa y cocina a fuego suave durante 5 minutos. Destapa, agrega las calabacitas, sazona con sal y pimienta y vuelve a tapar; cocina hasta que las calabacitas se hayan ablandado un poco, entre 8 y 10 minutos. 2. Mientras, sazona la harina se sazona con sal y pimienta y enharina el pescado. 3. Calienta el aceite restante junto con la mantequilla en otro sartén a fuego medio y fríe los filetes hasta que se hayan dorado, entre 2 y 3 minutos por lado. 4. Coloca los filetes dentro de un refractario rectangular, báñalos con la salsa de calabacitas y espolvoréalos con el queso parmesano. Hornea a 180º centígrados hasta que el queso se haya gratinado y dorado ligeramente.

