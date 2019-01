Estofado de pollo oaxaqueño Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las piezas de pollo se fríen y terminan de guisarse en una salsa de jitomate con tomate verde, almendras, ajonjolí y pasitas. Una receta bastante sencilla que no requiere de mucho trabajo en la cocina. Ingredientes ½ kilo de jitomate, cocido

½ kilo de tomate verde, cocido

15 almendras, remojadas y peladas

½ taza de ajonjolí

50 gramos de pasitas

5 dientes de ajo 1 cebolla mediana

1 pizca de canela

1 ramita de perejil

Orégano fresco, al gusto

Licúa el jitomate, tomate, almendras, ajonjolí, pasitas, ajos, cebolla, canela, perejil y orégano. Vierte esta salsa dentro de una cacerola, sazona con sal y deja que hierva a fuego suave durante 20 o 25 minutos, hasta que tome una consistencia ligeramente espesa. 2. Mientras, calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sazona el pollo con sal y fríelo hasta que cambie de color. Vierte dentro de la cacerola con la salsa, tapa y deja que todo hierva a fuego suave hasta que el pollo quede bien. cocido. 3. Sirve con sopa de arroz.

