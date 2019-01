Cuachala de Michoacán Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Pechuga de pollo deshebrada en una salsa espesa de tomates morados, jitomates, chile pasilla y masa de maíz. Una receta tradicional de Michoacán. Ingredientes 2 chiles pasilla

1 cucharada de aceite vegetal

1 bolita de masa de maíz, suficiente para hacer 4 tortillas

2 tazas de caldo de pollo

6 tomates morados

2 jitomates

Sal, al gusto

1/2 kilo de pechuga de pollo, cocida y deshebrada Cómo hacerlo 1. Remoja los chiles en 1/2 taza de agua hirviendo, hasta que queden bien suaves. Licúalos con el agua y fríelos en una cacerola con 1 cucharada de aceite caliente. 2. Disuelve la masa en 1 taza de caldo de pollo, cuélala e incorpórala al chile, sin dejar de mover. 3. Licúa los tomates con los jitomates y el resto del caldo de pollo. Vierte dentro de la cacerola y sigue moviendo hasta lograr una salsa un poco espesa. Sazona con sal y, si es necesario, agrega más caldo de pollo. Deja que todo hierva a fuego lento durante unos minutos. 4. Distribuye la pechuga de pollo en platos hondos y vierte encima la salsa caliente. Acompaña con tortillas de maíz. 5. . Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.