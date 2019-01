Chilmole con pollo estilo Tabasco Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Este chilemole se prepara con chiles mulatos pepitas de calabaza y tortillas de maíz fritas. Esta receta de origen prehispánico es fácil y deliciosa. Ingredientes 1 pollo limpio y cortado en piezas

5 chiles mulatos, asados y desvenados

½ taza de pepitas de calabaza tostadas

5 tortillas de maíz fritas

5 pimientas negras enteras

½ cebolla 1 rama de epazote

½ taza de agua

2 cucharadas de aceite

2 tazas de caldo en donde se coció el pollo

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1. Cuece el pollo en una olla grande con agua y sal. 2. Licúa los chiles, pepitas, tortillas, pimientas, cebolla, epazote y agua. Vierte dentro de una cacerola con 2 cucharadas de aceite caliente y agrega el caldo del pollo, consomé en polvo y sal. Cocina a fuego suave durante 10 minutos y agrega las piezas de pollo cocidas. Deja que todo hierva junto hasta que la salsa espese.

