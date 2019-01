Pechugas de pollo enchiladas Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Las pechugas de pollo se marinan en una mezcla de jugo de naranja con salsa picante, luego se doran y terminan de cocerse en la misma salsa en que se marinaron. Una receta fácil y deliciosa. Ingredientes 1 cabeza de ajo, pelada

1 cebolla

Sal, al gusto

Pimienta negra entera, al gusto

Orégano seco, al gusto 1 litro de jugo de naranja natural

Salsa picante, al gusto (tipo Valentina® o Tamazula®)

1 cucharadita de consomé de pollo granulado

3 pechugas de pollo, partidas por mitad

3 cucharadas de aceite vegetal Cómo hacerlo 1. Licúa los primeros ocho ingredientes, desde el ajo hasta el consomé de pollo. Vierte sobre las pechugas y marina dentro del refrigerador durante por lo menos 30 minutos. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Fríe las pechugas hasta que empiecen a dorarse y entonces vierte encima la salsa en que se marinaron. Reduce el fuego a bajo y cocina hasta que el pollo se haya cocido completamente y la salsa haya espesado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.