Pollo estilo oriental Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una receta fácil y rápida de preparar. Las piernas de pollo con muslo se doran, luego terminan de cocerse en una mezcla de vino blanco con salsa de soya, champiñones y hierbas de olor. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

6 piernas de pollo con muslo

1 manojo de cebollitas cambray, con poco rabo

2 dientes de ajo, finamente picados

½ kilo de champiñones, rebanados

1 taza de vino blanco 1 taza de agua

2 ramitas de tomillo

2 ramitas de mejorana

Salsa de soya, al gusto

Pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en un sartén grande y fríe el pollo hasta que se haya dorado. 2. Agrega las cebollitas, ajo y champiñones. Cocina a fuego suave durante 5 minutos, luego agrega el vino, agua, tomillo, mejorana, salsa de soya y pimienta. Tapa y cocina hasta que el pollo quede suave. 3. Sirve con arroz blanco al vapor y ensalada fresca. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.