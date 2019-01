Relleno de pollo para pay o empanadas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 El pollo cocido se desmenuza y se mezcla con pimiento morrón, cebolla y perejil y crema de champiñones. La mezcla se calienta de nuevo hasta que se reseca lo suficiente. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

2 pechugas de pollo grandes

2 cucharadas de pimiento morrón en conserva, picado

2 cucharadas de cebolla, finamente picada

2 cucharadas de perejil, finamente picado

1 lata (300 gramos) de crema de champiñones Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en un sartén. Sazona las pechugas con sal y pimienta y fríelas en la mantequilla caliente hasta que queden bien doradas. 2. Agrega 1 o 2 tazas de agua, tapa el sartén y cocina a fuego suave hasta que las pechugas se hayan cocido bien. Desmenúzalas muy finamente. 3. Mezcla la pechuga desmenuzada con el pimiento, cebolla, perejil y crema de champiñones. Calienta durante unos minutos hasta que los sabores se integren y el líquido se reseque.

