Pollo moreliano Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Este pollo se cuece en una mezcla de refresco de manzana con ciruelas pasas y ajo. Esta receta es bastante sencilla, ideal para un día entre semana. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

1 pollo, cortado en piezas

1 refresco de manzana (p.ej. Sidral®)

6 ciruelas pasa, deshuesadas

1 diente de ajo

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y fríe las piezas de pollo hasta que se hayan dorado. 2. Mientras, licúa el refresco de manzana con las ciruelas, ajo y un poco de pimienta. Vierte sobre el pollo dorado y sazona con sal. Tapa, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que el pollo esté bien cocido. Revisa de vez en cuando para asegurarte de que no se seque. 3. Sirve acompañado con puré de manzana.

