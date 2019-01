Pastel de pollo y chile poblano Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Este pastel de pollo es una mezcla de pechuga de pollo, chile poblano, queso y harina de maíz. Una receta no muy convencional, pero bastante buena. Ingredientes 1 taza de harina de maíz

2 tazas de agua

4 huevos

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

1 pechuga de pollo, cocida y picada 4 chiles poblanos, sin semillas y picados

1 taza de queso seco, rallado

1 cucharadita de polvo para hornear

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde refractario chico. 2. Disuelve la harina de maíz en el agua y caliéntala en una olla a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que se forme una especie de engrudo. Agrega la mantequilla y sigue moviendo. 3. Retira la olla del fuego y, batiendo vigorosamente, agrega los huevos uno por uno. Sigue batiendo hasta que esponje la masa. 4. Incorpora el pollo, los chiles, queso y polvo para hornear. Sazona con sal y pimienta y vierte dentro del refractario. Hornea hasta que el pastel se haya cocido y la superficie se vea ligeramente dorada. 5. Sirve este pastel bañado en crema o salsa de jitomate y rebanadas de aguacate. Acompaña con una ensalada de lechuga y pepino.

