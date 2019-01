Pollo almendrado con piña y ciruela Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta receta de pollo almendrado lleva piña y ciruelas pasa, lo que le da un sabor ligeramente dulce. El resultado es sorprendente para un platillo tan fácil. Ingredientes 5 cucharadas de aceite

1 pollo en piezas

Sal y pimienta, al gusto

25 almendras

4 jitomates medianos ½ cebolla mediana

2 rebanadas de piña en almíbar, picadas

15 ciruelas pasa, deshuesadas y picadas

1. Calienta 4 cucharadas de aceite en un sartén grande a fuego medio. Sazona el pollo con sal y pimienta y dóralo en el aceite. 2. Aparte, calienta 1 cucharada de aceite en un sartén chico a fuego y dora las almendras. Licúalas bien junto con el jitomate y la cebolla. Vierte dentro del sartén con el pollo. Deja que hierva unos minutos. 3. Agrega suficiente agua como para cubrir el pollo e incorpora la piña, ciruelas y perejil. Sazona con sal, tapa y cocina a fuego lento hasta que el pollo se haya suavizado, aproximadamente 30 minutos. 4. Sirve con verduras o arroz al vapor.

