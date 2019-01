Pollo en salsa de vino tinto con tocino Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El pollo se cuece a fuego lento en una salsa de vino tinto con tocino, alcaparras y perejil. Nada mejor que una receta fácil como ésta para impresionar a la familia o los invitados. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

1 pollo tierno, partido en piezas

½ taza de tocino picado

½ taza de cebolla, finamente picada

1 cucharada de harina 1 taza de vino tinto

½ taza de alcaparras

¼ de taza de perejil, finamente picado

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Fríe el pollo hasta que se haya dorado. Retira del sartén y dora el tocino junto con la cebolla. 2. Cuando la cebolla se vea transparente, agrega la harina y deja que se dore. Incorpora poco a poco el vino y sin dejar de mover para evitar que se formen grumos. 3. Regresa el pollo a la cacerola, agrega las alcaparras, perejil, sal, pimienta y un poco de agua. Deja que todo hierva a fuego lento hasta que el pollo esté suave y la salsa espesa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.