Pollo en mole de nuez Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El pollo se sumerge en un mole fácil hecho con nuez, chile ancho, chocolate y canela. Esta receta de mole se prepara en cuestión de minutos mientras el pollo se cuece. Ingredientes 1 pollo grande, partido en piezas

2 cebollas chicas, uso separado

2 dientes de ajo

2 hojas de laurel

5 chiles anchos, sin semillas

100 gramos de nuez 1 bolillo, frito y remojado en agua

1 tablilla de chocolate de mesa

1/2 rajita de canela

1 pizca de cominos

1 pizca de clavos de olor

Cómo hacerlo 1. Cuece el pollo en una olla con agua, 1 cebolla, ajo, laurel y sal. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-bajo y fríe los chiles cuidando que no se quemen. Licúalos junto con la nuez, 1 cebolla, bolillo, chocolate, canela, cominos, clavos de olor, sal y pimienta. 3. Vierte el mole dentro de la cacerola con el aceite en que doraste los chiles y cocina hasta que quede bien sazonado y espeso. 4. Cuando el pollo esté cocido, escúrrelo y pásalo a la cacerola con el mole. Deja que todo hierva a fuego lento durante 10 minutos.

