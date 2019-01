Pechugas de pollo con crema de nuez Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 4 Las pechugas de pollo deshebradas se sirven bañadas en una salsa de nuez con crema y queso fresco. Este platillo se sirve a temperatura ambiente. Ingredientes 2 pechugas de pollo

1 trozo de cebolla

1 hoja de laurel

125 gramos de nuez

100 gramos de queso fresco 100 gramos de crema

1 taza de leche

1 lata (185 gramos) de pimiento morrón, escurrido y en rajas

1. Cuece las pechugas en agua con cebolla y laurel. Desmenúzalas y colócalas en un platón. Reserva el caldo para otro uso. 2. Mientras el pollo se cuece, remoja la nuez durante 15 minutos, luego licúala con el queso, crema, leche sal y pimienta. 3. Vierte la salsa de nuez sobre el pollo desmenuzado, adorna con rajas de chile morrón y sirve.

