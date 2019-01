Pechugas de pollo envueltas con salsa de mandarina Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Las pechugas de pollo se envuelven en pasta de hojaldre, se hornean y se sirven bañadas en una salsa de mandarina con champiñones. Una receta fácil que le encantará a toda la familia. Ingredientes 4 pechugas de pollo, sin piel ni hueso

½ kilo de pasta de hojaldre

Sal y pimienta, al gusto

1 huevo, ligeramente batido

1 taza de champiñones rebanados 1 taza de jugo de mandarina natural

1 taza de agua

1 cucharada de fécula de maíz

2 cucharadas de mantequilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa una charola para hornear. 2. Las pechugas se limpian y se deshuesan. Sin aplanar, se sazonan con sal y pimienta y se reservan. 3. Extiende el hojaldre sobre una superficie plana enharinada y córtalo en cuatro pedazos. Envuelve las pechugas individualmente en forma de empanadas, sellando perfectamente las orillas del hojaldre. 4. Coloca las pechugas envueltas sobre la charola engrasada, barnízalas con el huevo y pícalas un par de veces con un tenedor para que pueda escapar el vapor. Hornea hasta que se hayan dorado ligeramente, aproximadamente 25 minutos. 5. Mientras, prepara la salsa de mandarina. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y sofríe los champiñones hasta que se hayan ablandado ligeramente. Sazona con sal y pimienta y agrega el jugo de mandarina y el agua. 6. Disuelve la fécula de maíz en un poco de agua y agrégala al sartén con los champiñones cuando empiecen a hervir. Deja que la mezcla hierva unos minutos hasta que espese. 7. Sirve las pechugas envueltas y báñalas con la salsa de mandarina y champiñón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

