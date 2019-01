Pollo al limón con ciruelas pasas Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 El pollo se marina con una mezcla de jugo de limón, cebolla y ajo, luego se cuece con un poco de tocino, ciruelas, zanahoria y jitomate. Ingredientes 8 piezas de pollo, con todo y piel

1 trocito de cebolla

2 dientes de ajo

2 limones, el jugo

Sal y pimienta al gusto

4 rebanadas de tocino 2 zanahorias grandes, peladas y cortadas en tiras

1 manojo de cebollitas cambray, sin rabo y cortadas a la mitad

3 jitomates, pelados y picados (ver nota)

12 ciruelas pasa

1 taza de caldo de pollo Cómo hacerlo 1. Licúa la cebolla, ajo, sal y pimienta con el jugo de limón. Unta las piezas de pollo con esta pasta y deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 1 hora. 2. Fríe el tocino en su propia grasa hasta que se haya dorado, luego agrega las piezas de pollo y cocínalas por todos lados, sólo hasta que hayan cambiado de color. 3. Agrega las zanahorias, cebollitas cambray, jitomates, ciruelas y caldo de pollo. Sazona con sal y pimienta al gusto. Cuece a fuego lento hasta que el pollo quede bien suave, aproximadamente 25 minutos (o 10 en la olla de presión). Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

