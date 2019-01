Pollo filipino Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Este platillo se queda listo en cuestión de minutos. El pollo se cuece a presión en una mezcla de jugo de naranja, limón y salsa de soya. Las piezas de pollo toman un tono oscuro. Ingredientes 1 pollo cortado en piezas

2 naranjas, el jugo

1 limón, el jugo

4 pimientas trituradas

1 cebolla chica, rebanada

1 diente de ajo, finamente picado

1 taza de salsa de soya Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo dentro de la olla de presión y báñalo con el jugo de naranja y el jugo de limón. 2. Espolvorea el pollo con las pimientas y agrega la cebolla, ajo y salsa de soya. Tapa la olla y cuece a presión durante 15 minutos. 3. Sirve acompañado con arroz blanco al vapor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

