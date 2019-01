Pollo con papas y champiñones Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Esta receta es tan fácil como sabrosa. Las piezas de pollo simplemente se sazonan con sal y pimienta y se hornean con papitas cambray, cebollitas cambray, zanahorias y champiñones. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas

Sal y pimienta, al gusto

½ kilo de papitas cambray

1 manojo de cebollitas cambray

4 zanahorias, peladas y en rodajas

1 lata (380 gramos) de champiñones

Rajas de chile jalapeño en vinagre, al gusto (opcional) Cómo hacerlo 1. Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta y acomódalas en el refractario sin encimarlas. 2. Distribuye dentro del refractario las papas enteras, cebollitas, zanahoria y champiñones con la mitad de su jugo. Si lo deseas, sazona con las rajas de chile jalapeño y un poco de su vinagre. 3. Cubre con papel aluminio y hornea hasta que la carne del pollo quede bien suave, aproximadamente 35 minutos. 4. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa un refractario rectangular grande.

