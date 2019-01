Costillas de cerdo adobadas Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Las costillas de cerdo se cuecen en una salsa de chilacate con orégano hasta que quedan bien suaves y se sirven con una salsa sencilla de jitomate y chile de árbol. Una receta fácil y secilla, pero deliciosa. Ingredientes 1 kilo de costillas de cerdo

3 chilacates, desvenados

10 pimientas

4 clavos

1 diente de ajo

5 ramitas de orégano fresco

2 cucharadas de aceite vegetal Salsa 1 jitomate grande

Chile de árbol, al gusto

1 diente de ajo

1 cucharada de cebolla picada

1. Hierve los chilacates hasta que se suavicen y licúalos con 2 tazas del agua de cocción, pimienta, clavo, ajo y 5 ramitas de orégano. Vierte la mezcla dentro de una cacerola y agrega las costillas. Tapa y cocina a fuego suave hasta que las costillas se hayan cocido y resecado, aproximadamente 1 hora. Entonces agrega el aceite para que se frían. 2. Mientras, prepara la salsa. Licúa el jitomate con el chile de árbol y el ajo. Vierte dentro de una salsera y agrega la cebolla y el orégano picados. 3. Sirve con frijoles refritos o arroz a la mexicana.

