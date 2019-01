Chuletas de cerdo con rajas y verduras Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las chuletas se cocinan a fuego lento en una mezcla de caldo de res con jitomate y cebolla. Durante los últimos minutos de cocción se mezclan con rajas de chile poblano, chícharos, zanahoria, papas. Una receta fácil y sabrosa. Ingredientes 3 cucharadas de aceite vegetal

6 chuletas de cerdo

1 cebolla rebanada

1 taza de puré de jitomate

2 tazas de agua caliente

1 cubito de caldo de res 1 cucharada de fécula de maíz

1 cucharada de salsa inglesa

Sal y pimienta, al gusto

1 lata (220 gramos) de chícharos con zanahoria, escurridos

1 papa chica, cocida, pelada y picada

1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y fríe las chuletas junto con la cebolla. Cuando la carne empiece a dorarse, agrega el puré de jitomate y cocina hasta que se reseque un poco. Disuelve el cubito de caldo de res y la fécula de maíz en el agua caliente y vierte dentro del sartén. Sazona con salsa inglesa, sal y pimienta. 2. Tapa, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que las chuletas se hayan cocido perfectamente, aproximadamente 45 minutos. 3. Agrega los chícharos con zanahoria, papa y rajas de chile poblano. Cocina sólo un par de minutos más para que las verduras se calienten.

