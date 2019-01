Chuletas de cerdo a la veracruzana Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las chuletas se sazonan con una salsa espesa de tomate verde con chiles pasilla y ancho, luego se hornean lentamente hasta que quedan bien tiernitas. Ingredientes ½ kilo de tomate verde, asado

3 chiles pasilla, semillas separadas

3 chiles anchos, semillas separadas

1 ½ kilos de chuletas de cerdo

1 hoja chica de laurel

1 cucharadita de mejorana

2 dientes de ajo

1. Precalienta el horno a fuego suave y engrasa un refractario rectangular. 2. Asa los tomates y los chiles y tuesta las semillas de estos últimos. Licúa estos tres ingredientes junto con el laurel, mejorana, ajo y un poco de sal. Si es necesario, agrega un poco de agua. 3. Unta las chuletas con la salsa anterior y colócalas dentro del refractario engrasado. Vierte la crema encima, tapa con papel aluminio y hornea hasta que las chuletas queden bien suaves, aproximadamente 1 ½ horas . Revisa de vez en cuando y si notas que se empiezan a secar, agrega un poco de agua.

