Milanesa de cerdo gratinadas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Milanesas de lomo de cerdo con jamón y queso en una salsa de jitomate. Estas milanesas se gratinan en el horno hasta que el queso queda dorado por encima. Ingredientes 1 huevo

1 pizca de perejil picado

1 diente de ajo, finamente picado

Sal y pimienta, al gusto

4 bisteces de lomo de cerdo

1 taza de pan molido

4 cucharadas de aceite

3 chiles morrones verdes, finamente picados 1 cebolla, picada

1 kilo de jitomate

1 clavo de olor

3 hojas de laurel

1 cucharada de consomé de pollo granulado, o al gusto

4 rebanadas de jamón

1/2 taza de queso mozzarella, rallado Cómo hacerlo 1. Revuelve el huevo con el perejil, ajo, sal y pimienta dentro de un tazón. Sumerge los bisteces dentro de la mezcla y luego pásalos por pan molido de forma que queden totalmente cubiertos. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe las milanesas hasta que se hayan dorado. Acomódalas dentro de un refractario rectangular, sin encimarlas. 3. Calienta el resto del aceite en otro sartén grande y sofríe el morrón junto con la cebolla y el ajo hasta que la cebolla se haya acitronado. Licúa el jitomate, cuélalo y viértelo dentro del sartén. Agrega el clavo y el laurel y cocina a fuego suave durante unos minutos. Sazona con el consomé de pollo. 4. Vierte la salsa sobre las milanesas (desecha las hojas de laurel) y coloca las rebanadas de jamón encima. Espolvorea con el queso. 5. Hornea a 250º centígrados el tiempo necesario para que el queso gratine y quede ligeramente dorado de arriba, aproximadamente 10 minutos. 6. Se acompaña con ensalada fresca o papa al horno. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.