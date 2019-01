Lomo relleno en salsa de naranja Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 El bistec de lomo de cerdo se rellena de verduras, pasas y nuez, luego se cocina en una salsa de jugo de naranja con azúcar mascabado y licor de naranja. Ingredientes Aceite para freír

1 taza de chícharos con zanahoria enlatados, escurridos

½ taza de ejotes, cocidos y picados

½ taza de papas, cocidas, peladas y picadas

½ taza de chayote, pelado, cocido y picado

2 ½ cucharadas de consomé de pollo granulado, uso separado

2 kilos de lomo de cerdo, abierto como bistec

1 taza de pasitas 1 taza de nuez, picada

½ taza de harina

90 gramos de mantequilla

1 taza de azúcar mascabado

½ litro de jugo de naranja natural

½ taza de salsa de soya

½ taza de licor de naranja

1 taza de crema Cómo hacerlo 1. Fríe todas las verduras en un sartén grande y sazónalas con 1 cucharada de consomé granulado. 2. Extiende la carne sobre una superficie plana y coloca encima las verduras fritas, las pasitas y la nuez. Enrolla y amarra con hilaza de forma que quede bien apretado. Enharina el lomo enrollado por todos lados. 3. Derrite la mantequilla en un sartén grande a fuego medio junto con el azúcar mascabado hasta que ésta se disuelva. Agrega 1 ½ cucharadas de consomé de pollo granulado y fríe el lomo enrollado en la mezcla hasta que se haya dorado por todos lados. Incorpora el jugo de naranja, tapa el sartén y cocina a fuego suave hasta que la carne se haya cocido completamente. 4. Retira el lomo del sartén y permite que se enfríe. 5. Mientras, agrega el licor de naranja y la salsa soya a los jugos del sartén. Cocina unos minutos a fuego suave hasta que todos los sabores se hayan integrado. 6. Retira la hilaza del lomo frío, rebánalo y coloca las rebanadas dentro de un refractario. Baña la carne con la salsa de naranja y hornea a fuego medio o 180º centígrados hasta que todo se haya calentado. 7. Baña con la crema justo antes de servir.

