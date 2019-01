Lomo a la naranja Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 El lomo se rocía con vino blanco, luego se baña una salsa de naranja con crema y queso amarillo. Una receta de cocina fácil, pero capaz de satisfacer al más delicado de los comensales. Ingredientes 2 kilos de lomo de cerdo entero

2 dientes de ajo

2 trozos de cebolla, uso separado

2 hojas de laurel

½ taza de mermelada de naranja

3 tazas de jugo de naranja natural 3 rebanadas de tocino

4 rebanadas de queso amarillo

1 taza de crema

1 cucharadas de consomé de pollo granulado

1 cucharada de fécula de maíz

2 tazas de vino blanco Cómo hacerlo 1. Hierve el el lomo en agua con sal, ajo, 1 trozo de cebolla y hojas de laurel. Una vez suave, aproximadamente 35 minutos, deja enfriar y rebana. 2. Licúa la mermelada y jugo de naranja con el tocino crudo, 1 trozo de cebolla, queso amarillo, crema, consomé granulado y fécula de maíz. 3. Coloca las rebanadas de lomo en un refractario rectangular y baña con el vino blanco y la salsa de naranja. Hornea a 175° centígrados hasta que la salsa se haya gratinado y dorado un poco, alrededor de 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.