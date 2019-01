Pastel de tres carnes Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Carne de res, cerdo, pollo, además de tocino y jamón hacen de este pastel de carnes uno de los más sabrosos que existen. Este pastel se cocina en la estufa a baño María, a diferencia de otros que se hornean. Ingredientes ½ kilo de carne de res, molida

½ kilo de carne de cerdo, molida

2 pechugas de pollo, picadas en crudo

100 gramos de jamón, picado

100 gramos de tocino, picado

2 huevos cocidos, picados

1 bolillo chico, desmoronado y remojado en leche

4 zanahorias, peladas y picadas ½ kilo de chícharos

5 huevos crudos

2 cucharaditas de consomé de pollo granulado

Sal y pimienta, al gusto

1 pizca de tomillo, mejorana y laurel en polvo, al gusto

1 pizca de mejorana

Mezcla perfectamente todos los ingredientes y forma el pastel dentro de un molde para panqué. Cubre el molde con papel aluminio, sellado bien las orillas, y cuece en la estufa a baño María, durante 1 ½ horas. 2. Permite que se enfríe, desmolda y rebana.

