Picadillo de carne para pay o empanadas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Una receta básica, ideal para utilizar como relleno de empanadas o pay. La carne molida de res se mezcla con cebolla, huevo cocido, pacitas y jitomate asado. Ingredientes 1 cucharada de aceite

300 gramos de carne molida de res

1 cebolla, picada finamente

2 dientes de ajo, picados finamente

3 jitomates ½ taza de aceitunas, deshuesadas y picadas

Tomillo, laurel y mejorana, al gusto

1 huevo cocido, picado

2 cucharadas de pasitas

1 cucharada de consomé en polvo Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y dora la carne, luego agrega la cebolla y el ajo y cocina hasta que se acitronen. 2. Asa los jitomates en un sartén caliente, pélalos y licúalos. Vierte sobre la carne dorada, reduce el fuego y cocina durante 10 minutos. 3. Agrega las aceitunas, hierbas de olor, huevo, pasitas y consomé granulado. Revuelve bien y cocina durante 10 minutos más para que se reseque un poco.

