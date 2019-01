Filete de res al horno Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 El filete de res se marina durante toda la noche en una mezcla de vino blanco, vino de jerez y especias. Luego se hornea hasta alcanzar el término deseado. El resultado final es un trozo de carne suave, jugoso y lleno de sabor. Ingredientes 1 ½ kilos de filete de res en un trozo

2 tazas de vino blanco

1 taza de vino de jerez

1 diente de ajo, machacado

8 pimientas de grano

1 pizca de orégano

1 pizca de tomillo 2 cucharadas de aceite

2 zanahorias, en tiras

1 rama de apio

2 ramas de perejil

1 cebolla grande, rebanada

1. Coloca el filete de res dentro de un recipiente, agrega el vino blanco, vino de jerez, ajo, pimientas, orégano y tomillo. Tapa y marina dentro del refrigerador durante por lo menos 8 horas. 2. Precalienta el horno a 175° centígrados. 3. Escurre la carne y reserva ¼ de taza de la marinada. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto y dora el filete por todos lados. Sazona con sal y pimienta 4. Forma una cama con la cebolla y zanahoria en un refractario rectangular. Agrega el apio y el perejil y coloca el filete encima. Baña con la marinada reservada, tapa con papel aluminio y hornea durante 15 minutos o más, si lo deseas bien cocido. 5. Retira la carne del horno y deja que repose durante 5 minutos antes de rebanar.

