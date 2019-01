Carne de res endiablada Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Los bisteces se sazonan en una mezcla de vinagre y mostaza y terminan de guisarse en una salsa de jitomate asado con jamón del diablo. Ingredientes ¼ de taza de vinagre

2 cucharadas de mostaza

Consomé de pollo o res granulado, al gusto

Sal de ajo y pimienta, al gusto

10 bisteces de res o cerdo, aplanados 1 ½ cucharada de aceite

1 cebolla mediana, rebanada

10 chiles serranos verdes, o al gusto

2 jitomates, asados y pelados

1 lata (160 gramos) de jamón endiablado Cómo hacerlo 1. Mezcla vinagre, mostaza, consomé granulado, sal de ajo y pimienta. Vierte la mezcla sobre los bisteces, asegurándote de que se impregnen completamente y deja marinar durante por lo menos 1 hora dentro del refrigerador. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega los bisteces y fríe hasta que se hayan dorado por ambos lados. 3. Agrega la cebolla y el chile, tapa y cocina a fuego lento durante unos minutos, hasta que la cebolla y el chile se hayan suavizado. 4. Licúa el jitomate con el jamón endiablado y vierte sobre los bisteces. Tapa de nuevo y cocina hasta que se hayan cocido perfectamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.