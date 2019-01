Cuete de res en crema de anchoas Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Rebanadas bien delgadas de cuete de res cocidas se sirven bañadas en una crema de anchoas con puré de tomate. Este platillo puede servirse como plato fuerte o entrada. Ingredientes ½ kilo de cuete de res en un trozo

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de sal ¼ de litro de crema

1 lata (48 gramos) de anchoas

2 cucharadas de puré de tomate

1. Cuece la carne durante 1 hora en una olla de presión con agua, cebolla, ajo, laurel y sal. 2. Mientras, prepara la salsa. Licúa las anchoas junto con la crema, puré de jitomate y pimienta. Si es necesario agrega sal. Vierte dentro de una salsera chica. 3. Una vez que la carne se ha cocido, deja que se enfríe y córtala en rebanadas bien delgadas. Sirve la carne bañada en la salsa.

