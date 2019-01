Pastel de carne de res Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Este pastel de carne tiene un sabor ligeramente dulce debido a las pasitas. Esta receta es fácil y se prepara en cuestión de minutos. Ingredientes 750 gramos de carne molida de res

1 lata (220 gramos) de chícharos con zanahoria, escurridos

1 taza de pan molido

3 huevos

1 cebolla mediana, finamente picada

2 jitomates, picados 1 morrón mediano, sin semillas y picado

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de mayonesa

Pasitas, al gusto

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados y engrasa un refractario o molde para panqué. 2. Mezcla bien todos los ingredientes dentro de un tazón y vierte dentro del refractario. Cubre con papel aluminio. 3. Hornea durante aproximadamente 45 minutos o hasta que quede bien cocido. 4. Destapa durante los últimos 10 o 15 minutos para que se dore un poco. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.