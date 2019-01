Arroz con cerveza Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Esta receta combina arroz con cerveza, chícharos y un poco de azafrán. Aunque la molleja de pollo no es parte de este arroz, sí aporta sabor al permanecer presente durante todo el proceso de cocción. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 taza de arroz crudo

2 cucharadas de cebolla, finamente picada

1 molleja de pollo

4 tazas de caldo de pollo 1 pizca de azafrán

1 taza de chícharos ya cocidos o de lata

Sal, al gusto

1 cerveza oscura de 355 mililitros

1. Calienta el aceite en una cacerola y sofríe la cebolla junto con la molleja. Cuando la cebolla se vea transparente, agrega el arroz a que dore un poco. 2. Mientras, hierve el caldo de pollo con el azafrán. 3. Cuando el arroz se haya dorado uniformemente, añade los los chícharos, caldo hirviendo y mitad de la cerveza. Sazona con sal, tapa y deja que hierva a fuego medio durante 10 minutos. Destapa y agrega el resto de la cerveza, tapa de nuevo y cocina hasta que el arroz se haya cocido y el líquido absorbido, entre 10 y 15 minutos más. 4. Antes de servir, retira la molleja y adorna con tiras de pimiento morrón.

