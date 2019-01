Arroz con jamón y aceitunas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Esta receta combina arroz blanco con jamón de cerdo, aceitunas rellenas de pimiento y caldo de pollo con un toque de azafrán. Ingredientes 1 litro de caldo de pollo

1 pizca de azafrán

2 cucharadas de aceite

1 taza de arroz crudo

1 cucharada de cebolla finamente picada

1 taza de jamón, partido en tiras

Sal, al gusto

½ taza de aceitunas rellenas de pimiento, rebanadas Cómo hacerlo 1. Calienta el caldo de pollo junto con el azafrán. 2. Calienta el aceite en una cacerola mediana y fríe el arroz, moviendo con cuidado, hasta lograr un dorado uniforme. 3. Agrega la cebolla y deja que se acitrone un poco, enseguida añade el jamón y el caldo caliente con el azafrán. 4. Sazona el arroz con sal y tapa. Deja que hierva a fuego medio hasta que el grano esté cocido y el líquido se haya absorbido, alrededor de 25 minutos. 5. Destapa, acomoda encima las rebanadas de aceituna y el perejil y tapa de nuevo para que las aceitunas suden un poco.

