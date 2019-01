Soufflé de spaghetti Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Una mezcla de spaghetti con jamón o pollo, puré de jitomate y huevo. Este platillo se hornea de forma que luzca como un soufllé. Una receta bastante original. Ingredientes 250 gramos de spaghetti

1 taza de puré de jitomate

1 trozo de cebolla

6 cucharadas de mantequilla, uso separado

3 huevos, separados 4 cucharadas de harina

1 taza de jamón o pollo picado

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de perejil, finamente picado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a fuego medio o 175° centígrados. Engrasa un refractario rectangular con un poco de mantequilla. 2. Coloca el spaghetti en una olla con agua hirviendo y sal y cocina sin tapar hasta que se haya cocido completamente, pero aún se sienta firme, alrededor de 10 minutos. Escurre bien. 3. Licúa el puré de jitomate con la cebolla, cuela y fríe en una cacerola con 1 cucharada de mantequilla. Sazona con sal y pimienta. 4. Bate las yemas de huevo junto con la harina y 2 cucharadas de mantequilla derretida. Vierte dentro de la cacerola con el puré de jitomate, agrega el pollo o jamón y la pasta cocida. 5. Bate las claras a punto de turrón, sazónalas con sal y pimienta y mézclalas con el spaghetti. 6. Vierte el spaghetti dentro del refractario y coloca trocitos de la mantequilla restante encima. Hornea hasta que el huevo se haya cuajado y la superficie dorado. 7. Adorna con el perejil picado antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.