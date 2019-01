Spaghetti a la carbonara Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Como la receta italiana lo indica, el spaghetti a la carbonara se mezcla con tocino dorado, huevo crudo y queso parmesano. En esta receta el platillo completo se hornea con queso mozzarela durante unos minutos. Ingredientes 1 paquete (500 gramos) de spaghetti

2 cucharadas de margarina

1 diente de ajo

100 gramos de tocino, picado

1 huevo, batido

Sal y pimienta molida, al gusto

6 cucharadas de queso parmesano rallado

½ taza de queso mozarella rallado Cómo hacerlo 1. Coloca el spaghetti en una olla con agua hirviendo y sal y cocina sin tapar hasta que se haya cocido, pero aún se sienta firme, alrededor de 10 minutos. Escurre bien. 2. Derrite la margarina en un sartén y fríe el ajo hasta que dore. Retira, agrega el tocino y fríe hasta que dore. 3. Vierte la pasta escurrida sobre el tocino en el sartén y cocina a fuego lento durante 1 minuto o 2, moviendo constantemente, para que se integren los sabores. Apaga y retira del fuego. 4. Agrega el huevo, pimienta, mitad del queso parmesano y mitad del queso mozarella. Revuelve con cuidado para que toda la pasta se moje con el huevo. 5. Agrega el resto de los quesos y pasa a un refractario. Hornea a fuego medio durante unos minutos para que los quesos se gratinen y el huevo se cuaje. 6. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

