Caldo de pollo, res y cerdo con almendras Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Carnes de pollo, res y cerdo se cuecen con jamón ahumado y verduras, luego se licúan y terminan de cocinarse en una salsa de jitomate con almendras y vino de Jerez. Un caldo para celebraciones especiales. Ingredientes 1 pechuga de pollo, en trocitos

250 gramos de carne de res, en trocitos

250 gramos de lomo de cerdo, en trocitos

125 gramos de jamón ahumado, picado

1 zanahoria, pelada

1 nabo, pelado

1 poro

1 cebolla chica 1 diente de ajo

1 rama de perejil

Orégano seco, al gusto

Sal y pimienta, al gusto

100 gramos de almendra tostada y molida

2 jitomates grandes

1 trocito de cebolla

1. Coloca los primeros 10 ingredientes (desde la pechuga de pollo hasta el perejil) dentro de una olla mediana, cubre con agua y agrega orégano y sal. Cuece hasta que las carnes estén bien suaves, entre 25 y 30 minutos. Deja en friar un poco y licúa todo junto. 2. Tuesta las almendras en un sartén y muélelas en el procesador de alimentos o licuadora. Reserva. 3. Cuece los jitomates en agua hirviendo, pélalos y licúalos con 1 trocito de cebolla. Cuela y fríe un par de minutos dentro de una cacerola con un poco de aceite caliente. 4. Vierte la mezcla de carnes licuadas sobre el jitomate y agrega almendras, sal y pimienta. Deja que la mezcla hierva unos 5 minutos a fuego lento, incorpora el jerez y apaga. 5. Sirve bien caliente.

