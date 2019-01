Cupcakes marmoleados de chocolate Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 24 Pastelitos de chocolate marmoleados con una mezcla de queso crema y chocolate semiamargo. Una de las recetas favoritas de la familia. Ingredientes 1 paquete (227 gramos) de queso crema

1 huevo

1/3 taza de azúcar blanca

1/8 cucharadita de sal

1 taza de trocitos de chocolate semiamargo

1 1/2 tazas de harina de trigo

1 taza de azúcar blanca 1/4 taza de cocoa

1 cucharadita de bicarbonato

1/2 cucharadita de sal

1 taza de agua

1/3 taza de aceite vegetal

1 cucharada de vinagre blanco

1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). Engrasa los moldes para muffins con un poco de mantequilla y reserva. 2. Bate juntos el queso crema, huevo, 1/3 taza de azúcar y 1/8 cucharadita de sal. Envuelve los trocitos de chocolate y reserva. 3. En un tazón aparte, cierne la harina, 1 taza de azúcar, cococa, bicarbonato y 1/2 cucharadita de sal. Agrega el agua, aceite, vinagre y vainilla. Bate hasta integrar perfectamente. La pasta deberá quedar delgada. 4. Vierte la pasta dentro de los moldes para muffin, llenándolos a una tercera parte de su capacidad. Agrega encima 1 cucharada copeteada de la mezcla de queso crema. 5. Hornea de 30 a 35 minutos.

